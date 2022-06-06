TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 4,5 azaldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 4,5 düşüşle 3 bin 382 oldu.
TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 4,5 azalarak 3 bin 382'ye geriledi.
Yılın ilk 5 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artarak 23 bin 203'e yükseldi.
En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (926), Bursa (229), Ankara (218), İzmir (191) ve Konya (137) olarak sıralandı.
Mayıs 2021'de 81 bin 12 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 12,8 yükselerek 91 bin 391'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 10,9 artışla 3 milyon 746 bin 448 olarak hesaplandı.
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