TOBB Yükseköğretim Meclisinde vakıf üniversitelerinden yasa isteği

02 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclis toplantısında konuşan ve vakıf üniversitelerinin taleplerini sıralayan Bekir Okan, “vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere, devlet üniversitelerinde ödenen ücretten az verilemeyeceği” yönündeki hükmün “vakıf üniversitelerinin rekabetçiliğini kısıtladığını” iddia etti. Okan, “Talep ettiğimiz Özel Üniversite Kanunu çıkarıldığı takdirde, kâr amacı güden ve bir şirket gibi yönetilen üniversiteler hayata geçirilebilecek” dedi.

Bekir Okan

TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi toplantısı, 9 Şubat’ta İstanbul’da, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Meclis Başkanı Bekir Okan, YÖK Başkanvekili Safa Kapıoğlu’nun da katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirildi.

"REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI"

Toplantının açılışında konuşan Okan, vakıf üniversitelerinin taleplerini sıraladı. Yükseköğretim Yasası’ndaki değişikliklerin “vakıf üniversitelerinin rekabet gücünü zayıflattığını” savunan Okan, “Vakıf üniversiteleri olarak Yükseköğretim Kanunu’nun yeniden düzenlenmesini talep etmekteyiz” dedi. “Vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere, devlet üniversitelerinde ödenen ücretten az verilemeyeceği” yönündeki hükmün, “vakıf üniversitelerinin rekabetçiliğini azalttığını, kısıtladığını” iddia eden Okan, vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin en az yüzde 15’i kadar öğrenciyi ücretsiz okutmakla yükümlü olduğunu vurgulayan maddeye de işaret ederek, “Bu maddenin geçmişte olduğu gibi tekrar yüzde 10’a veya daha aşağısına düşürülmesi önem teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan diğer değerlendirmeler ise özetle şöyle:

- Bahar döneminde lisans ve önlisans kayıtları alınabilmeli.

- Üniversitelere teşvikler verilmeli.

- YÖK ile YÖK Kalite Kurulu arasındaki ilişki tam olarak netleşmedi. Kurumlar, hangi kurula göre hangi çalışmaları yapacak açık değil.

- Akademik olarak YÖK’e bağlı, idari ve mali anlamda özerk denilen vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri gibi denetleme geçirmiyor, farklılaşıyor.



"KÂR AMACI GÜDEN ÜNİVERSİTELER"

“Vakıf üniversitelerindeki program ücretlerinde skala büyük farklılıklar gösteriyor. Her geçen yıl farklı üniversiteler arasındaki öğrenim ücretleri makası açılıyor.” diyen Okan’ın, “Diğer bir önemli konu da ülkemizdeki üniversitelerin devlet, vakıf ve özel olmak üzere üçe ayrılması gerekliliği. Talep ettiğimiz Özel Üniversite Kanunu çıkarıldığı takdirde, kâr amacı güden ve bir şirket gibi yönetilen üniversiteler hayata geçirilebilecek” şeklindeki sözleri de dikkat çekti.