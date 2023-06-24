Tofaş'tan mobilite çözümleri

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 24.06.2023 - 12:39

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bağlantılı araçlar ile ilgili ekosistemin ortaya sunacağı katma değerli hizmetler ve sigorta ihtiyaçlarında yenilikçi çözümler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Toplumun değişen ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunmayı hedefliyoruz. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerine yönelik, yeni mobilite çözümlerini devreye alıyoruz. Mobilite alanında yeni müşteri çözümlerini hayata geçirerek hizmet kapsamını her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız.

Bağlanabilirlik teknolojisi kapsamındaki çalışmalarımız 2017 yılında Fiat Connect ile başladı. Tofaş ar-ge'de geliştirilen, Fiat Connect ile ülkemizde ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmamız mümkün oldu. Önümüzdeki dönemde, bağlanabilirlik çözümlerine yatırım yapmaya devam ederken, yeni sahiplik ve kullanım modellerine de odaklanacağız.''

65 BİN BAĞLANTILI ARAÇ PARKI

Araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran ve koruyan, avantajlar sağlayan, araçları hakkında kritik bilgileri sunan Fiat Connect, 65 bin bağlantılı araç parkı ile Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik mobil uygulaması olarak öne çıkıyor.

Uzaktan kapı açma-kapama, araç sağlığı bilgisi, ambulans hizmeti, kaza noktaları uyarısı gibi pek çok katma değerli fonksiyonlarla devreye alınan Connect, tanıtımından bu yana teknoloji dünyasındaki yenilikçi uygulamaları takip ederek geliştirilmeye devam ediyor.

Connect Uygulamasında, yapay zekâ ile bakım ihtiyaçları yüzde 93 doğrulukla hesaplanıyor. Marka, Connect'i akıllı saatler ile buluşturduktan sonra şimdi de Android Auto ile araç içi multimedya ekranlarına taşıyor.

Fiat Connect'e Android Auto özelliği olan tüm Fiat'lardan erişilebiliyor. Ayrıca araçtan inmeden akaryakıt ödeme gibi kolaylıklar da mobil uygulamanın yanında multimedya ekranlarından yapılabiliyor.