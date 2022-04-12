TOFED Başkanı Özcan: 'Yolcu kaybımız milyonları geçti, otobüsler çürüyor'

12 Nisan 2022 Salı, 15:53

Maliyetleri düşürmek, bilet fiyatlarını aşağı çekmek gerektiğini belirten Özcan, bunun için KDV, ÖTV indirimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Akaryakıt, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışlar şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini ikiye katladı. Maliyetlerdeki artışın biletlere yansımasıyla otobüs firmalarına talep azaldı. TOFED Başkanı Birol Özcan, yolcu kayıplarının milyonları aştığını belirterek, “Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Petroldeki varil fiyatı (brent) 100 dolara düştü. Çıktığında zam yapıyorlar, düştüğünde neden bize yansıtmıyorlar” diye konuştu.

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda ANKA Haber Ajansı’na konuşan TOFED Başkanı Birol Özcan, bilet satışları ve maliyetler hakkında şunları söyledi:

"MAZOT, KÖPRÜ VE OTOBAN FİYATLARI MALİYETİ ÇOK YÜKSELTTİ"

Yolcu taşımacılığımız Büyük İstanbul Otogarı'nda şu anda pek keyif verici değil. Çünkü bindirilmiş mazot fiyatları, KDV zaten apayrı bir şey, mecburen ödeniyor. Bu köprü fiyatları, otoban fiyatları maliyeti çok yükseltti. Şimdi size bir örnek vereyim, Ankara'ya bir otobüs gidip geldiği zaman veya Elazığ'a zaman, gidiş-dönüş 800 litre mazot kullanır. Van'a gittiği zaman bin 200 litre mazot kullanır gidiş gelişte. Yani bin litre mazot kullandığınız zaman 22 bin lira mazot parası veriyorsun.

Anadolu'ya giden otobüsçü, Sultan Selim Köprüsü'nden geçtiği zaman otoban fiyatı hariç 172 lira ediyor. Eğer batıya gidiyorsa, İzmir'e gidiyorsa bir de Osmangazi Köprüsü'nden geçtiği için 172 artı 871 lira ödüyor. 500 kilometre gidip gelene kadar 450 litre de mazot yakar.

İstanbul'a, İzmir'e gidip gelen bir otobüsün maliyeti en aşağı 8-10 bin lira. Biz yolcuya da zam yapmak istemiyoruz, bilet fiyatlarını aşağı çekmek istiyoruz. Ama kamunun özel sektörle rekabet etmemesi lazım.

"OTOBÜSLERİMİZ DOLMUYOR"

Raylı sisteme yeni zam yapmışlar, İstanbul Bakırköy- Ankara 121 lira. İstanbul- Ankara- Eskişehir, 81,50 lira, İstanbul Bostancı-Konya 158 lira. Raylı sistem. Şu anda Ankara- İstanbul Söğütlüçeşme 130,50 lira, Eskişehir- Ankara 58 lira. Konya ve Ankara'ya her 15 dakikada bir otobüs kalkardı, şimdi 3-4 saatte kalkıyor. Şimdi kamu, bu fiyatlara eğer bunu sübvanse ediyorsa karayolu taşımacılığı yapması lazım. Yolcunun bilet maliyetlerini aşağı çekmemiz lazım ki biz de yolcuya yüksek fiyatla bilet satmayalım. Otobüslerimiz dolmuyor. Şu bulunduğunuz İstanbul Otogarı'nda, geçen sene değil, 3 sene önce Covid-19'dan önce buradan günde bin 400, bin 500 otobüs kalkardı. Bugün bin, bin 100 otobüs kalkıyor, dolu değil.

"EK SEFER İSTERDİK, ŞİMDİ SEFER SAYISINI AZALTTIK"

Yazın 2 binin üzerine çıkardı. Dini bayramlarda ve yılbaşı ve ara tatillerde 2 bin 700, 2 bin 800 rakamlarını bulmuştuk. Bakanlığa rica ederdik, ‘Bize ek sefer izin belgesi verin’ diye. Buna şu an ihtiyaç yok. Çünkü bilet satışı yok. Vatandaşta para yok ki seyahat etsin. Eskiden vatandaş memleketine senede 5-6 sefer giderken şimdi bir sefer 2 sefer zorla gidiyor. Çünkü yollar çok pahalı otobüs bileti pahalı. Yolda da adam bir yemek yerse bir tabak çorba tesislerde 25 lira. Bu şimdi Anadolu'ya giden adam kış yiyeceğini getirirdi. Kavurmasını, bulgurunu, pirincini, Karadeniz'den fındığını, çayını, Ege'den ayrı bir yeşilliğini getirirlerdi. Bugün otobüslerin bagajı bomboş. Çünkü koltuklar da boş. Adamın alım gücü yok ki adam memleketine gittiği zaman babasının, annesinin, kayınpederin, dedesinin zaten gücü de yok. Çünkü üretim de yok.

"BİZİM OTOBÜSÜN LASTİĞİ PATLAMIŞ VAZİYETTE"

Anlayacağınız bizim otobüsün lastiği patlamış vaziyette. Biz yolcuya zam yapmak istemiyoruz. Bize Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme mecburiyeti koydular, sefer sayısını tuttursunlar diye. Bizim burada bin otobüs, bin 100 otobüs kalktığı zaman yüzde 30- 40'ı Trakya'ya gider. Diğer tarafa değil. Niye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitmiyoruz? Mesela otobüs Adapazarı'ndan buraya gelip gittiği zaman 140 kilometre fazla gidiyor. Zaten yolcu tercih etmiyor. Niye? Bugün Beylikdüzü'nde bütün minibüsler Trakya'ya çalışıyor. Yolcu metrobüsle geldiği zaman Kadıköy'e geçene kadar bütün metro istasyonlarından İstanbul'un ilçelerine dağılıyor. Söğütlüçeşme'ye gittiği zamanda oradan trene binince nereye kadar gidiyor? Ankara'ya kadar gidiyor. Eskişehir Konya'ya kadar gidiyor. Bu fiyatlarla insan otobüse biner mi? Ben olsam ben de binmem. Bizim yolcu fiyatlarını aşağıya çekmemiz lazım.

"BRENTTEKİ DÜŞÜŞÜ BİZE YANSITMIYORLAR"

Bugün brent (petrol) 100 dolara düşmüş. E bize 5-6 indirmiyorlar. Biz aynı zamanda bir de İstanbul'da ve büyük şehirlerde mesela Ankara yaptı bunu Bursa da yaptı, servisleri de kaldırmak istiyoruz. Neden? Çünkü yolcu fiyatlarını aşağıya çekmemiz lazım. Bunların aşağıya indirmezsek yolcularımızı kaybediyoruz.

Yönetmelik istediğini dile getiren Özcan sözlerinin devamında," Ulaştırma Bakanlığı ile toplantı yaptık, ramazandan sonraya bıraktılar. Onu hemen acilen istiyoruz" dedi.



