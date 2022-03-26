İktidarın verdiği desteklerle iki çuval gübre, iki depo mazot bile alınamıyor
Hükümetin 2021 yılı için verdiği mazot ve gübre destekleri 8 Mart’tan itibaren çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandı. Buna göre gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 20 TL, diğer ürünler için dekar başına 8 TL olarak ödeniyor. Mazot desteği ise buğday, arpa, çavdar, yulaf için 22 TL, çeltik ve pamuk için 68 TL, mısır için 27 TL, zeytin ve diğer ürünler için 17 TL oldu. Verilen bu desteklerle çiftçinin maliyetlerinin yanına bile yanaşılmadığı belirtilerek “iki depo mazot, iki çuval gübre” bile alınamadığı belirtiliyor.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar ve Salihli ziraat odalarından toprak analizlerine göre kullanılması gereken gübre çeşitleri ve miktarları konusunda bilgi aldı. Bu analiz sonuçlarına göre hangi gübreleri, ne kadar atacağı konusunda kendilerine bir “reçete” öneriliyor. Bakırlıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, bir mısır üreticisi önerilen reçeteye göre tarlasını gübrelerse dekar başına gübre maliyeti kükürt uygulaması ile beraber 1570 lira olacak. Oysa bu çiftçi dekar başına sadece 8 lira gübre desteği alacak.
Yine sultaniye çekirdeksiz üzüm bağı olan bir çiftçi, yaptırdığı analize göre önerilen gübrelemeyi yaparsa sadece toprağa atılan gübre bedeli 700 TL. Yaprak gübresi ile beraber bu rakam bin lirayı geçiyor. Bağ için iktidarın verdiği gübre desteği ise sadece 8 lira. Zeytinde de durum farklı değil. Dekar başına gübre maliyeti 700 lira. Toplam maliyet bin lirayı geçiyor.
Bakırlıoğlu, “Üreticimizin önerilen reçeteye göre katlanması gereken gübre maliyeti dekar başına 2 bin 500 TL. Devletin bu üreticilere ödediği gübre desteği ise sadece 8 lira. Destek maliyetin yüzde birini bile karşılamıyor” dedi.
Ödenen desteklemenin 2021’e ait olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, çiftçinin bir yıl önce attığı gübrenin desteğini yeni alabildiğini vurguladı. Gübreye bir yılda gelen zam oranının yüzde 342 olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Çiftçi bir aileden geliyorum. 148 dönüm aile zeytinliğimiz için 1184 TL gübre desteği, 2 bin 516 TL de mazot desteği ödendi. Oysa yılda 2 tondan fazla mazot tüketiyoruz. Verilen destekle iki çuval gübre, iki depo mazot alamıyoruz. Artık çiftçi destekleme için il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine dosya vermeye bile gerek duymayacak hale geldi. Eğer yeterli gübreleme ve ilaçlama ve bakım yapılmazsa verim düşecek. Bu durumda gıda fiyatları daha fazla artacak. Ürün alamayan çiftçi para kazanamayacak, ülke ciddi bir gıda krizine girecek. Çiftçi kazanamıyor, tüketici ucuza tüketemiyor” diye konuştu.
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