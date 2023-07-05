TOGG fiyatlarına büyük zam

TL'deki değer kaybı ve dövizdeki hareketlilik TOGG fiyatlarına da zam olarak yansıdı. TOGG tarafından paylaşılan mesajda artan maliyetlere dikkat çekilirken araçların yeni fiyatlar da duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:37
TOGG fiyatlarına büyük zam
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Döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidiş ve TL'deki sert değer kaybı birlikte otomobil fiyatları da zamlanmaya devam ediyor. Bugünün zam haberi ise AKP iktidarı tarafından 'yerli otomobil' olarak pazarlanan TOGG'dan geldi.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, TOGG'dan yapılan açıklamayı yayımlayarak araç fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.

"TÜM KULLANICILARIMIZI ETKİLEYECEK"

TOGG'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."


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