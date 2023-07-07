TOGG hedefin çok gerisinde kaldı: Yüzde 3 bile değil...

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:48

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:50

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10X modelinin 2023 yılı için önce 20 bin ardından da 28 bin adet satılacağı hedefini açıklamıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2023 yılının ilk 6 ayında hangi otomobilin kaç tane satıldığını açıkladı. Bu verilerde TOGG T10X'in de kaç adet satıldığı ortaya çıktı.

Fabrikasyon hatalarla gündeme gelen TOGG modellerinde geçen günlerde de yüzde 27'ye yakın fiyat artışı yapılmıştı. Bir günde 22 bin sipariş almayı başaran TOGG, martta başladığı teslimatlar ile yılın ilk yarısında ancak 808 adet satıldı ve satış hedefinin de çok gerisinde kaldı.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı olarak tanıtılan TOGG T10X için ÖTV desteği sağlandığı, fabrika arazilerinin bedava tahsil edilmesi ve yurtdışından gelen elektrikli araçların gümrük vergilerinin artırılması ile ÖTV'de T10X'in arkadan itişli versiyonlarının da en düşük dilimde bulunduğu son düzenlemeye rağmen şu ana kadar yılsonu hedefinin ancak yüzde 2.88'i gerçekleşebildi. Yılsonu hedefinin tutturulması için şu ana kadar yapılan üretimin 34 katı daha üretim yapılması gerekiyor.