TOGG T10F ön siparişe açıldı: Satış fiyatı belli oldu!

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ikinci modeli T10F’i bugün ön siparişle satışa sundu.

T10F’İN FİYATLARI VE MODEL SEÇENEKLERİ

TOGG’un ilk sedan modeli T10F için belirlenen en düşük fiyat 1 milyon 860 bin TL oldu.

Model ve fiyatlar şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL

1 milyon 860 bin TL V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL

2 milyon 170 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL

Sosyal medyada, T10F’in yabancı alternatiflerinden daha pahalı olduğu ve yerli otomobil olarak daha ekonomik olması beklentisinin karşılanmadığı yönünde tepkiler paylaşıldı.

ÖN SİPARİŞ VE DOLU PAKET FİYATI

TOGG T10F için 100 bin TL ödeme yaparak ön sipariş verilebilecek. Açıklanan fiyatlar nakit veya kredili olarak ödenebilecek. En dolu paketin fiyatı ise 3 milyon 248 bin TL’ye kadar yükseliyor.