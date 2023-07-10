Togg’a bir haftada ikinci zam!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:31

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) ait olan tek model T10X'e bugün bir zam daha geldi.

5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapıldığı açıklanan Togg’a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle ikinci kez zam yapıldı.

350 BİN LİRALIK ZAM

Son yapılan zamla 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye çıkan Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil?li versiyonu, bugün devreye alınan KDV oranın yükselmesiyle 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece yapılan zam bir haftada tam 274 bin 500 TL oldu.

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” ise ?bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye çıktı. Yapılan zam 274 bin 500 TL oldu.

1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyon ise bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı. Yapılan zam 348 bin 500 TL oldu.

Togg tarafından geçen hafta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.”