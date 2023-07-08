Chery'nin yeni modeli geliyor

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:26

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:26

Çinli otomotiv üreticisi Chery’nin Nisan 2023’te Şangay Otomobil Fuarı’nda lansmanı yapılan yeni küresel markası JAECOO, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren JAECOO 7 isimli SUV modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Chery’nin yeni markası JAECOO’nun, kentli yaşamı benimseyen ancak arazi sürüşlerini de hedefleyenler için tasarladığı akıllı SUV’u JAECOO 7, 2023’ün üçüncü çeyreğinde dünya genelinde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Arazi sürüşlerine uygun yapısına ek olarak akıllı kabin özellikleriyle de dikkat çeken JAECOO 7, tüm yolcuları memnun etmek üzere yola çıkıyor.

Chery’nin küresel ar-ge yatırımları ve deneyimi sonucunda nihai haline getirilen, “Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi-ARDIS” ile donatılan JAECOO 7, farklı yol ve zemin koşullarına bu sistem sayesinde uyum sağlıyor. JAECOO 7’deki akıllı donanımlar arasında dikkat çekenlerden bir diğeri de W-HUD. Yüksekliği ve parlaklığı ayarlanabilen bir “Head-Up-Display” olan sistemde temel sürüş bilgileri, sürücünün doğrudan görüş alanı içerisinde ön cama yansıtılıyor. W-HUD ile Chery’nin “IS” olarak adlandırdığı “Akıllı Sistemler”den bir diğeri daha sunulmuş olacak.

Yeni SUV’de, Qualcomm’un Amiral Gemisi işlemcilerinden 8155 kullanılıyor. Qualcomm 8155 işlemci sayesinde akıllı navigasyon, müzik sistemi, sesli kontrol gibi araç işlevler hızlı tepkime vererek üst düzey bir insan-araç etkileşimi sağlanıyor.