Togg’un ilk mağazası İstanbul'da açıldı
Togg’un İstanbul Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası iki haftalık çalışmanın ardından açıldı.
Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.
ZEYTİNBURNU FAALİYETE AÇILDI
Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma yapılıyordu. Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.
Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.
Deneyim merkezleri
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Togg mobil deneyim merkezleri
Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar
Togg teslimat noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Samsun
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