Togg’un ilk mağazası İstanbul'da açıldı

Togg’un İstanbul Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası iki haftalık çalışmanın ardından açıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:53
Togg’un ilk mağazası İstanbul'da açıldı
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Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı. 

ZEYTİNBURNU FAALİYETE AÇILDI

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma yapılıyordu. Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı. 

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. 

Deneyim merkezleri 

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir 

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova 

Bursa, Togg Gemlik Tesisi 

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan 

Ankara, Çankaya 

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya 

Togg mobil deneyim merkezleri 

Antalya 

Bursa, Togg Gemlik Tesisi 

Bursa 

İstanbul, Ümraniye 

Kayseri, Kocasinan 

Samsun, İlkadım 

Togg Servis Noktaları 

Adana, Yüreğir 

Ankara, Çankaya 

Ankara, Etimesgut 

Antalya, Kepez 

Antalya, Muratpaşa 

Balıkesir, Bandırma 

Bursa, Togg Gemlik Tesisi 

Bursa, Nilüfer 

Çorum, Merkez 

Diyarbakır, Bağlar 

Erzurum 

Eskişehir, Odunpazarı 

Gaziantep, Şehitkamil 

İstanbul, Avcılar 

İstanbul, Üsküdar 

İstanbul, Zeytinburnu 

İstanbul 

İzmir, Bornova 

İzmir, Çiğli 

Kayseri 

Kocaeli, Gebze 

Samsun 

Şanlıurfa, Haliliye 

Trabzon, Ortahisar 

Togg teslimat noktaları 

Adana, Yüreğir 

Ankara, Çankaya 

Antalya, Kepez 

Bursa, Togg Gemlik Tesisi 

Diyarbakır, Bağlar 

Erzurum 

İstanbul, Zeytinburnu 

İstanbul 

İzmir, Bornova 

Kayseri 

Samsun


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