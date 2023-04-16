Hyundai'nin yeni SUV'u Mufasa ortaya çıktı
Hyundai, Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak yeni SUV'u Mufasa'nın görsellerini paylaştı.
Kore merkezli şirketin yeni aracı, 18 Nisan'da Çin’de düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.
Görsellerin paylaşıldığı Hyundai Mufasa'nın teknik ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmedi.
Hyundai'den yapılan paylaşımların ardından yeni modelin Tucson ve Santa Fe'nin arasında konumlanacağı tahmin edildi.
Markanın en son paylaştığı fiyat listesinde Tucson 1.099.500 TL'den başlıyorken Santa Fe ise tek motor ve donanım seçeneği ile 2.120.000 TL olarak satışa sunuluyor.
Beş kişilik olması ve tamamen dijital bir kokpitle gelmesi beklenen aracın iç mekân görseli ise paylaşılmadı.
TUCSON BOYUTLARINDA
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) bir belgesi ise araçla ilgili bazı ayrıntıları ortaya koydu.
Buna göre Mufasa, 4475 mm uzunluk, 1850 mm genişlik ve 1.686 mm yüksekliğe sahip.
Ayrıca bu belgelerde otomobilin 158 beygir güç üreten 2.0 litrelik benzinli bir motorla geleceği de yer aldı.
Çin'de üretilecek yeni SUV hakkında ayrıntılar ise 18 Nisan'da yapılacak fuarda açıklanacak.
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