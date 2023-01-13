Türk firmadan Tesla ve TOGG'a tedarik

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:21

Fark Holding'e bağlı Farplas, geliştirdiği otomotiv teknolojileri ve ürünleriyle başta Tesla olmak üzere küresel araç üreticilerine tedarikte destek oluyor.

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te bu yıl otomotiv iç trim ve aydınlatmaya yönelik yeni ürün ve teknolojilerini sergileyen Farplas, aynı zamanda ar-ge merkezlerinde geliştirdiği kompozit malzemeleri de dünya sahnesinde tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da CES 2023'te standını ziyaret ettiği Farplas, 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe önde gelen firmalara çözüm ortaklığı yapıyor.

Türkiye'nin en büyük 250 sanayi kuruluşundan biri olan Farplas, 4 AR-GE ve teknoloji merkezi, 7 üretim tesisi, 2 bin çalışanıyla 7 ülkede faaliyet gösteriyor. Farplas'ın ürün tedarik ettiği firmalar arasında Tesla ve Togg gibi otomobil üreticileri bulunuyor.

Şirket, aynı zamanda bünyesinde kurduğu ar-ge ve inovasyon merkezi Fark Labs ile de kentsel mobilite için teknolojiye dayalı yaratıcı çözümler sağlayan girişimleri destekliyor. Aynı zamanda Fark Labs'in, Fark Holding dışındaki şirketlere hizmet vermek üzere yoluna bağımsız bir inovasyon yatırım şirketi olarak devam etmesi planlanıyor.

YÜZDE 100 TÜRK SERMAYELİ

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, holding çatısı altında beyaz eşya ve otomotiv teknolojileri konusunda birçok şirket bulunduğunu, Farplas'ın da Fark Holding'e bağlı bir sanayi kuruluşu olduğunu söyledi.

Farplas'ın yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduğunu belirten Serter, otomotiv üreticilerine parça sağladıklarını hatırlattı ve Türkiye'nin otomobili Togg'un iç trim parçaları ve ön panelini yaptıklarını kaydederek, müşterileri arasında ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın da bulunduğunu aktardı.

Serter, "Farplas geleneksel ürünler üreten ama aynı zamanda geleceğe yatırım yapan ve bir sonraki versiyonunu bulmak için çalışan bir şirket. Bu nedenle Fark Labs adında inovasyon ve yatırım merkezimizi kurduk. Bununla 2016'dan beri hem startuplara hem yeni teknoloji geliştiren şirketlere yatırım yapıyoruz" dedi.

Serter, CES'te olmalarının önemine değinerek, "Hedefimiz Türkiye'den çıkacak başarı hikayeleri yaratmak, onları globale taşımak. Bu tip fuarlar o yüzden çok önemli" dedi.

Serter, CES 2023'te Farplas'ın yanı sıra Fark Labs tarafından desteklenen Mobiqu, Büyütech ve Saykal şirketlerinin yer aldığını kaydetti. Serter, Fark Labs'te desteklenen girişimler için ise söyle konuştu:

"Yapmak istediğimiz şey bizimle çalışmak isteyen tüm şirketlere bir platform olmak ve beraber etkinliğimizi artırmak, onların da yatırım stratejilerine yardım etmek."



