TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Sosyal konut için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı
Sosyal konut ve arsa projesine ilişkin bilgi veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konut için yapılan 7 milyonu aşkın başvurudan 4 milyon 706 binin koşulları sağladığını söyledi. Bulut, arsa için 134 bin 780 başvuru, işyeri için de 28 bin 499 başvuru yapıldığı bilgisini paylaştı.
Bloomberg HT'nin haberine göre; 250 bin konutluk projede hedefin 500 bine çıktığını, 25 Ekim’de ilk 5 bin konutun temelinin atılacağını dile getiren Bulut, “İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek. Şu an sahada fiilen konut yapımı devam ediyor. Bugün bile yapılan ihale var. 20 yüklenicinin katıldığı ihale yapıldı. Yapımı devam eden inşaat sayısı 130 bin” bilgisini verdi.
ARSA TAKSİTLERİ SABİT OLACAK
Tahsisi yapılacak 1 milyon arsa için bugüne kadara 134 bin 780 başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Bulut, “Arsa ve işyeri için de süreç devam ediyor. Vatandaşlar öncelikle konuta yöneldi. Daha önce netlik yoktu. Konuta baş vuran arsaya da başvuracak ancak kura sonunda eğer ikisi de çıkarsa birini tercih edecek” diye konuştu.
Arsaların yüzde 40’nın merkezlerde, yüzde 60’nın da ilçelerde olacağını dile getiren Bulut, “Tahsis edilecek arsaların 400 bini merkezlerden, 600 bini ilçelerde olacak. Böylece, 250 bin sosyal konuta ilave olarak 1 milyon insana da konutunun nasıl olacağına dair bir netlik kazandırmış olunuyor” ifadelerini kullandı.
Arsa alan yurttaşları kendi başına bırakmayacaklarını, gerekli desteğin sağlanacağını belirten Bulut, arsada ödemelerin 10 yıl vadeli ve taksitlerin sabit kalacağını söyledi.
Konutlarda güncelleme yapılacağını ve bunun memur maaş artışlarına parelel olacağını dile getiren Bulut, “Ancak son üç yılda sözleşmelerdeki artış oranları uygulanmadı, artışlar yüzde 25 olarak uygulandı” dedi.
İşyeri için de bugüne kadar 28 bin 499 başvuru yapıldığını söyeyen Bulut, işyerinin konut gibi olmadığını tahsislerin aksın kaydığı alanlarda, iş yapılabilecek alanlarda tahsis edileceğini de sözlerine ekledi.
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