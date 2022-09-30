TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ayrıntılar belli oldu: İşte projenin yeni görselleri...
Bakan Kurum ayrıca şunları söyledi:
"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."
Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı. İşte yapılacak evler...
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