TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ayrıntılar belli oldu: İşte projenin yeni görselleri...

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 10:58
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum, <strong>"İlk Evim</strong>" projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.</p>

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum, "İlk Evim" projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.

<p>5 bin konutluk temel atma töreninin ise Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde olacağı duyuruldu. </p>

5 bin konutluk temel atma töreninin ise Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde olacağı duyuruldu. 

<p>Bakan Kurum ayrıca şunları söyledi:</p> <p>"<strong><em>Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e</em> kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız.</strong>"</p> <p>Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı. İşte yapılacak evler...</p>

Bakan Kurum ayrıca şunları söyledi:

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."

Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı. İşte yapılacak evler...

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