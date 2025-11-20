TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları: Hangi ilde ne kadar konut yapılacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, ülke genelinde 81 ilde 500 bin konutun yapılacağı bölgeler ve ilçe listeleri netleşti. Proje, konut fiyatlarını dengeleme ve dar gelirli yurttaşların ev sahibi olma hedefine odaklanıyor.
Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.
HANGİ İLE NE KADAR KONUT YAPILACAK?
Projede en fazla konutun yapılacağı iller, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Bu şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Peki hangi şehre ne kadar konut yapılacak? İşte şehir şehir konut listesi...
ANKARA
- İnşa edilecek konut sayısı: 30 bin 823 konut
Ankara'da 30 bin 823 konutun yapılacağı ilçeler:
Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar.
İZMİR
- İnşa edilecek konut sayısı: 21 bin 20 konut
İzmir'de 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler:
Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk.
BURSA
- İnşa edilecek konut sayısı: 17 bin 225 konut
Bursa'da 17 bin 225 konutun yapılacağı ilçeler:
Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir.
KONYA
- İnşa edilecek konut sayısı: 15 bin konut
Konya'da 15 bin konutun yapılacağı ilçeler:
Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.
MERSİN
- İnşa edilecek konut sayısı: 8 bin 190 konut
Mersin'de 8 bin 190 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus.
ADANA
- İnşa edilecek konut sayısı: 12 bin 400 konut
Adana'da 12 bin 400 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık.
TEKİRDAĞ
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 865 konut
Tekirdağ'da 6 bin 865 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray ve Şarköy.
KOCAELİ
- İnşa edilecek konut sayısı: 10 bin 340 konut
Kocaeli'de 10 bin 340 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez.
BALIKESİR
- İnşa edilecek konut sayısı: 7 bin 458 konut
Balıkesir'de 7 bin 458 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk.
MANİSA
- İnşa edilecek konut sayısı: 7 bin 459 konut
Manisa'da 7 bin 459 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu.
AYDIN
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 973 konut
Aydın'da 6 bin 973 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ve Kuyucak.
MUĞLA
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 422 konut
Muğla'da 6 bin 422 konutun yapılacağı ilçeler:
Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer.
ANTALYA
- İnşa edilecek konut sayısı: 13 bin 213 konut
Antalya'da 13 bin 213 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik.
DENİZLİ
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 370 konut
Denizli'de 6 bin 370 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli ve Kale.
ESKİŞEHİR
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 25 konut
Eskişehir'de 6 bin 25 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihaliççik, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar.
BARTIN
- İnşa edilecek konut sayısı: 1.620 konut
Bartın'da 1.620 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus.
KASTAMONU
- İnşa edilecek konut sayısı: 2.380 konut
Kastamonu'da 2.380 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya.
KAYSERİ
- İnşa edilecek konut sayısı: 7 bin 562 konut
Kayseri'de 7 bin 562 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar.
SAMSUN
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 397 konut
Samsun'da 6 bin 397 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent.
VAN
- İnşa edilecek konut sayısı: 6 bin 803 konut
Van'da 6 bin 803 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.
ARTVİN
- İnşa edilecek konut sayısı: 1.020 konut
Artvin'de 1.020 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli.
RİZE
- İnşa edilecek konut sayısı: 2.042 konut
Rize'de 2.042 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar.
GAZİANTEP
- İnşa edilecek konut sayısı: 13 bin 890 konut
Gaziantep'te 13 bin 890 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli.
ŞANLIURFA
- İnşa edilecek konut sayısı: 13 bin 690 konut
Şanlıurfa'da 13 bin 690 konutun yapılacağı ilçeler:
Akçakale, Bilecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ve Harran.
DİYARBAKIR
- İnşa edilecek konut sayısı: 12 bin 165 konut
Diyarbakır'da 12 bin 165 konutun yapılacağı ilçeler:
Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice ve Silvan.