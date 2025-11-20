TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları: Hangi ilde ne kadar konut yapılacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü " Yüzy ılın Konut Projesi " kapsamında, ülke genelinde 81 ilde 500 bin konutun yapılacağı bölgeler ve ilçe listeleri netleşti. Proje, konut fiyatlarını dengeleme ve dar gelirli yurttaşların ev sahibi olma hedefine odaklanıyor.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.

HANG İ İ LE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

Projede en fazla konutun yapılacağı iller, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Bu şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Peki hangi şehre ne kadar konut yapılacak? İşte şehir şehir konut listesi...