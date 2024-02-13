Toplam ciro endeksi arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2023'te yıllık yüzde 69 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.
AYLIK DEĞİŞİMLER
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi.
Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar?
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber
- Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- İşte kulislerde konuşulan isimler...
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- Ağbaba ve Tutdere sürprizi