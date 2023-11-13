TÜİK açıkladı: Sektörlerin toplam ciroları eylülde arttı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül’e ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 91,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,3

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Eylül ayında aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.