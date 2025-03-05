Toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı: Nike mağazalarında grev kararı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:08

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:08

KOOP-İş Sendikası, Nike Retail TK Perakende Tic. Ltd. Şti. ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle grev kararı aldı

Sendikadan yapılan açıklamada, başta disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi olmak üzere üyelerinin haklarını doğrudan ilgilendiren konularda işveren yaklaşımının sendika açısından kabul edilebilir olmadığı, işveren tarafından iletilen güncellenmiş son teklif ve değerlendirmelerin incelendiği ve teklifin bütünü dikkate alındığında tarafların anlaşmadan uzak olduğunun anlaşıldığını belirtilerek, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Mart 2025 saat 10.00 itibarıyla tüm iş yerlerinde grev yapma kararı alındığı kaydedildi.

"İŞVERENİN TEKLİFLERİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTAN UZAK"

Sendikanın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“İşverenin sendikamıza sunduğu bu teklifler, günümüz ekonomik koşulları düşünüldüğünde sektörün çok gerisinde olmasının yanı sıra üyelerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan da son derece uzaktır.

Sendika olarak, üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğumuz doğrultusunda, bu süreçte gösterdiğimiz yapıcı tutumun ve sosyal diyalog ilkesine bağlılığımızın devam ettiğini kamuoyuna duyururuz. Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim ve iş birliğinin tesis edilmesi ve nihayetinde anlaşmaya varılabilmesi için sosyal diyaloğun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu çerçevede, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı sağlanabilmesi için, işveren tarafının daha makul ve üyelerimizin hak ve beklentilerini karşılayan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine inanıyoruz.

Aldığımız grev kararının tüm işyerlerinde ve taleplerimizi karşılayacağımız tarihe kadar kararlılıkla uygulanacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Üyelerimizin haklarını savunmak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunmak için verdiğimiz bu mücadelenin, çalışma barışı ve adaletin tesisi için gerekli olduğuna inanıyoruz.”



