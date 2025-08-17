Toplu sözleşme görüşmelerinde emekçiye ‘maliye’ barajı

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu işçilerinin zam pazarlığında olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yine “bütçe dengesini” gerekçe göstererek daha fazla maaş artışı yapılmasına karşı çıktığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 memur konfederasyonu başkanı ile görüşmesinde Maliye’nin çekincelerine dikkat çekti. Kamu işçilerinin sayısının daha az olduğuna işaret edilerek, yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisine aynı oranda zam verilemeyeceği savunuldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ın sözleşme görüşmeleri kapsamında önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptıkları görüşmenin detayları ortaya çıktı. Bu görüşmede hükümet ikinci teklifini sunmuş sadece taban aylıkta bin lira artış teklif etmişti. 2026 için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 olan ilk teklifte bir değişilik yapmamıştı. Alınan bilgiye göre, Çalışma Bakanı Işıkhan görüşmede kamu çalışanlarının ekonomik durumlarının farkında olduğunu dile getirdi. Buna karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çekincelerine dikkat çekti.

Kamu işçileri için, memur ve memur emeklileri için ayrı ayrı bütçeler oluşturulduğu belirtildi. Memur ve memur emeklilerinin sayısının, kamu işçilerinin sayısından çok daha fazla olduğu kaydedildi. Oluşacak bütçeye işaret edilerek, kamu işçilerine verilen zammın, memur ve memur emeklilerine verilemeyeceği savunuldu. Maliye’nin bütçe dengesini bozmak istemediği dile getirildi. Bütçe disiplini nedeniyle verilebilecek zam oranlarının bunlar olduğu kaydedildi. Bakan Işıkhan, daha toplu sözleşme sürecinin bitmediğini, görüşmelerin süreceğini bildirdi.

Konfederasyon başkanları, kamu emekçileri için daha fazla bütçe ayrılabileceğini vurguladı. “Bir bütçe ayrılıp bunu aşamayız” demenin doğru olmayacağına işaret eden konfederasyon başkanları, taban aylık için bin liralık artış teklifinin de çok yetersiz oldunu bildirdi. 3 konfederasyon başkanı da taban aylığa artışı doğru bulduklarını ancak miktarın çok yetersiz olduğunu kaydetti. Çalışma Bakanı Işıkhan, konfederasyonların taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ileteceğini bildirdi.

MALİYE BAKANI DA GELSİN

Konfederasyonlar, sürenin daraldığına işaret ederek, “Madem oranlara Hazine ve Maliye Bakanı karar veriyor bir dahaki görüşmede o da olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da olsun. Böylece süreç uzamamış olur. Biz size aktarıyoruz, siz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyorsunuz. Süreç uzuyor” değerlendirmesini yaptı. Görüşmede konfederasyon başkanları, Merkez Bankası’nın enflasyon hedef ve beklentilerini revize ettiğini, 2026 için yüzde 16’ya, 2027 için de yüzde 9’a yükseltttiğine dikkat çekti.

Teklif edilen oranların çok düşük kaldığı vurgulandı. Görüşmede kamudaki ücret dengesi de gündeme geldi. Konfederasyon başkanları kamu işçileri ile memurlar arasındaki dengenin bozulmaması gerektiğini vurguladı. Çalışma barışının önemine işaret eden konfederasyon başkanları, “Kamuda aynı işi yapanların farklı ücret alması doğru değil. Dengenin sağlanması lazım” görüşünü bakana iletti. Bakan Işıkhan görüşmeler süresince kendisinin de Ankara’da olacağını, müzakerelerin devam edeceğini dile getirdi.

BAKAN DUVARA TOSLUYOR

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada da süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın etkisine işaret etti. Yıldırım, şunları söyledi:

“Sizi duymuyorum diyen geçen gün Çalışma Bakanı’ydı bize ifade ettiği rakamlarla ama bugün gördük ki duymayan sadece Çalışma Bakanı falan değil. Çalışma Bakanı’nın da ifade ettiği gibi yani duymayan ya da yok sayın sayın Maliye Bakanı. Bir daha ki görüşmeye Çalışma Bakanı’na da ifade ettik sayın Maliye Bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı’ndaki Maliye’den yetkili başkan yardımcısı, ilgili kişi gelmeli. Çünkü Çalışma Bakanı gidip duvara tosladığını ifade ediyor. Diyor ki ‘ben de farkındayım tüm memurların, memur emeklilerinin yaşadığı zorlukların ama Maliye Bakanlığı diyor ki para yok.’ Bütçede herkese para var, otoyollara var, diğer yapılan köprülere var, faizcilere var ama 6.5 milyon memur ve memur emeklisine maalesef talep ettikleri rakamları sunamıyoruz diyorlar.”

SADECE MEMUR-SEN

Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika heyeti ile bir araya geldi. Işıkhan, “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi. Görüşmeye masadaki diğer konfederasyonların başkanlarının davet edilmemesi dikkat çekti.