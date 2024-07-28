Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:36

Güncelleme: 28.07.2024 - 19:36

Toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklama geldi. Peki, Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi memurlara düzenli olarak yapılan ödemelerdir. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle, sendikalı memurlar Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.