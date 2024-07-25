YÖK Atlas nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotu, 2024 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, YÖK Atlas nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotu sihirbazının nasıl kullanılacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki, YÖK Atlas nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK ATLAS MODÜLLERİ
YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
PROGRAMIN AYRINTILARI
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı
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