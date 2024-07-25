Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:34

YÖK Atlas tercih robotu sihirbazının nasıl kullanılacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki, YÖK Atlas nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS MODÜLLERİ

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

PROGRAMIN AYRINTILARI

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı