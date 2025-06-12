Toplu sözleşme sürecinde kritik aşama: 600 bin kamu işçisinin gözü zam teklifinde

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği toplu sözleşme sürecinde geri sayım sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş, 27 Şubat’ta ortak bir zam teklifi hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Gözler artık hükümetten gelecek ilk teklife çevrildi.

BAKANLIK BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından kamu işçisi ile işveren temsilcilerinin katılacağı yeni toplantının tarihi merakla bekleniyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Toplu sözleşme sürecinde hükümetin karşı teklifi sunması bekleniyor. Bugün Türk-İş’te önemli bir toplantı yapılacak. Türk-İş Koordinasyon Kurulu'nun gündeminde toplu iş sözleşmesi süreci yer alıyor. Toplantı sonrası kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtiliyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kısa sürede uzlaşma sağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Bu çağrının toplantının ardından yeniden dile getirilmesi bekleniyor.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ NE?

Türk-İş ve Hak-İş’in 27 Şubat’ta ilettiği ortak teklifte, hem 2025 hem de 2026 yıllarına ilişkin ücret beklentileri yer aldı. Buna göre:

2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi ve yüzde 50 zam yapılması,

Sonraki dönemlerde ise her 6 ayda bir yüzde 25 artış ve enflasyon farkı talep ediliyor.

ÜÇ TOPLANTI YAPILDI ZAM ORANI GÖRÜŞÜLMEDİ

Şu ana kadar yapılan üç toplantıda yalnızca idari maddeler görüşüldü. Zam oranlarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

SENDİKALARDAN HÜKÜMETE HIZLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Görüşmelerin uzaması kamu işçileri arasında beklentiyi artırırken, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “sürecin daha fazla uzatılmadan tamamlanması gerektiğini” ifade ederek hükümete çağrıda bulundu.