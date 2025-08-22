Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerin bazıları önceki sözleşmelerden: Adı yeni kendi eski!

Hakemin kararına kalan memur toplu sözleşmesinde üzerinde uzlaşma sağlanılan maddelerin önemli bir bölümü önceki sözleşmelerde de olan maddeler. Memurlar, “ek ödemelerde yeni kazanım” söylemine de tepki gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memurlar için 80 milyar liranın üzerinde kazanım olduğu açıklaması ise eleştirildi. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bunun memur başına 833 lira yaptığına dikkat çekerek, “Sanki dünyaları bağışlamışlar” dedi.

Toplu sözleşmenin maaş zamlarına ilişkin bölümü hakeme kalırken, genele ilişkin bazı mali ve sosyal haklarda Memur-Sen ile hükümet arasında uzlaşma sağlandı. Bu toplantı tutanağına da geçirildi. Ancak uzlaşılan maddelerin bir bölümü zaten geçmiş sözleşmelerde de olan, kabul edilip uygulanan maddelerin benzeri. Tazminat gibi bazı haklarda da artışlar oldu. Memurlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, artış miktarlarının düşük kaldığına dikkat çekerek, önemli bir kazanım elde edilemediğini dile getirdi.

Uzlaşma sağlanan, bir bölümü geçen sözleşmedede aynen yer alan toplam 58 maddeden bazıları şöyle:

- Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alacak.

- Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen personele ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi aylık tutarı 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

SERVİS HİZMETİ

- Personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanacak. Bu hizmetin sağlanamadığı durumlarda personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilecek. Aktarma yapılıyorsa gidiş ve geliş için birer aktarma da eklenecek.

- Şef ve amirlerin özel hizmet tazminatları artırılacak. Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin ek ödeme oranı yükseltilecek.

- Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin genelgenin uygulanmasına devam edilecek.

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılacak hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılacak.

- Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına özen gösterilecek.

- Müdürler ve diğer bazı idarecilerin özel hizmet tazminat oranları artırılacak.

- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın çalışma hayatına ilişkin güncel koşullar çerçevesinde gözden geçirilmesi amacıyla çalışma yapılacak.

‘SANKİ DÜNYAYI BAĞIŞLAMIŞLAR’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım elde edildiği ve bunun tamamen hizmet kollarına aktarıldığını söylemesi ise tepki çekti. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “80 milyar denilince sanki çok büyük aktarma yapılmış gibi sunuluyor. Sanki dünyaları bağışlamışlar. Öyle birşey yok. 80 milyar diyelim. 4 milyon memur var. 80 milyarı 4 milyon memura bölersek kişi başı toplamda 20 bin lira çıkar. Sözleşme iki yıllık. Bu iki yıllık verilen para. 20 bini de iki yıla yani 24 aya bölersek aylık 833 lira yapar. Sanki memura çok fazla kaynak aktarılmış gibi gösteriliyor. Öyle birşey yok. Ek göstergelerde cüzi artışlar yapmışlar” dedi.

SUÇ DUYURUSU

Memurların bir günlük iş bırakma eylemi öncesinde PTT personeli uyarmış, iş bırakacaklar hakkında disiplin işlemi yapılacağını bildirmişti. Birleşik Kamu-İş, bu ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.