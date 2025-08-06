Toplusözleşme takviminin bitmesine 12 gün kaldı, sendika bugün teklif bekliyor: Sıkıştırılmış sözleşme

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri hızla bitirilmeye çalışılıyor. İlk gün belirlenen sözleşme takvimi, Birleşik Kamu-İş’e haber verilmeden değiştirildi. Yasada ağustos ayının sonuna kadar süre olmasına karşın sözleşmenin hakeme gitmezse 19 Ağustos’ta, hakeme giderse de en geç 27 Ağustos’ta bitirilmesi hedefleniyor.

Memur toplu sözleşme görüşmelerinde takvim altüst oldu. İlk toplantıda belirlenen ve Birleşik Kamu-İş’e de verilen takvim ile şu andaki görüşmeleri düzenleyen takvim farklı. Takvimin sonradan değiştirildiği ortaya çıktı. Ancak bundan Memur-Sen dışındaki diğer konfederasyonların haberi olmadı. Onlara haber verilmedi. Birleşik Kamu-İş Başkanı Orhan Yıldırım dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı arayarak değişiklik olup olmadığını sordu. Bunun üzerine bakanlık takvimin değiştiğini söyledi.

SADECE MEMUR-SEN

İlk toplantıda belirlenen takvime göre, dün hizmet kollarında ön müzakeler görünüyordu. Ancak yeni takvime göre dün itibariyle kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresine geçildi. Bu toplantıya da yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen katıldı. Genele ilişkin tekliflerin ön müzakeresi olmasına karşın Birleşik Kamu-İş toplantıya davet edilmedi.

YASA NE DİYOR?

Toplu sözleşmeyi düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda görüşmelerin ağustos ayının ilk işgünü başlayacağı belirtilirken, “Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir” deniliyor.

4 GÜN BOŞ GEÇTİ

Bu yılki toplantılar Çalışma Bakanı’nın yurtdışı programı nedeniyle 28 Temmuz’a alınarak erken başlatıldı. 28 Temmuz ile 1 Ağustos arasındaki 4 günlük sürede ise hiçbirşey yapılmadı. Buna karşın süreç erken bitirilmeye çalışılıyor.

19 AĞUSTOS SON

Yeni takvime göre, 12 Ağustos’a kadar hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları görüşülecek. 12 Ağustos’ta işveren heyetinin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecek. Ancak bu ifadeye karşın 12 Ağustos’ta hükümetin zam teklifini verip vermeyeceği belirsiz. Çünkü takvimde 15 Ağustos’ta hükümetin genele ilişkin teklifini vereceği belirtiliyor.

SADECE 4 GÜN PAZARLIK

Bu nedenle de beklenti zam teklifinin 15 Ağustos’ta verileceği yönünde. Geriye 4 gün kalıyor. Yeni takvime göre 19 Ağustos’ta müzakereler sonuçlanmak zorunda. Eğer anlaşma olmazsa 20-22 Ağustos günlerinde hakeme başvuru süreci başlıyor. Hakemin çalışması süresi de 5 gün. Yasada ağustosun sonuna kadar süre olmasına karşın takvime göre süreç en geç 27 Ağustos’ta sona eriyor.

‘SÜRE YETERSİZ’ İTİRAFI

Bakanlıktaki dünkü toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tekliflere ilişkin tasniflerin 28 Temmuz’dan hemen sonra yapılması gerekirken yapılmadığını, zaman kaybı söz konusu olduğunu söyledi. Bu yıl mevzua göre 19 Ağustos’ta sürecin tamamlanması gerektiğini savunan Yalçın, müzakerelerin ise daha başlamadığına dikkat çekti. “Yani toplu sözleşmede daha müzakereler başlamadan bitmesine 12 gün var” diyen Yalçın, zaman kaybetmeden müzakere sürecinin işletilmesi gerektiğini söyledi.

‘TAKVİM DAR’

Yalçın, “Takvim dar, süre yetersiz. Görüşmeler aralıksız yapılmak zorunda. Normalde takvimde görüşmeler 22 gün sürüyor ancak bu kez mevzuata göre ayın 19’unda bitiyor. Sürenin zaten 3’te 1’i geride kalmış durumda. Bundan sonraki günlerde aralıksız masanın çalışmasına ihtiyaç var. İlk oturumdan sonra 10 gün geçti. 12 gün toplam süre kaldı. Bu açıdan kamu işvereni ayın 12’sini beklemeden masaya teklifle gelmeli” dedi. Süre sorunları olduğunu dile getiren Yalçın, işçi ücretleri, memur maaşları konusunda da, “İşçinin aldığının peşinde değil memurun alması gerekenin derdindeyiz. Çıta bellidir. Cumhurbaşkanı’nın 2023 yılında ‘en düşük memur maaşı işçi maaşının üstünde olacaktır’ diye kurduğu cümleyi herkes hatırlıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonda “44 ayın en düşük seviyesi” dediğini anımsatan Yalçın, mali haklar açısından da son dönemlerin en düşük seviyesinde olduklarını söyledi. Yalçın, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinin hiçbir zaman tutmadığını, orta vadeli programlara göre değil piyasa gerçeklerine göre hareket edilmesini gerektiğini belirtti.

‘DAVET GELMEDİ’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, kendilerine dünkü genele ilişkin toplantı konusunda bir davet gelmediğini söyledi. Heyet başkanı olarak Memur-Sen’in muhatap alındığını belirten Yıldırım, “Yasadaki en büyük boşluklardan birisi de bu. 3 konfederasyon katılıyor olmasına karşın sadece yetkili konfederasyonun genel talepleri görüşülüyor” dedi.

‘SORARAK ÖĞRENDİK’

Yıldırım, takvim değişikliği konusunda masadaki konfederasyonlara açıklama dahi yapılmadığına da dikkat çekti. Yasanın yetkililer tarafından kötüye kullanıldığına işaret eden Yıldırım, “Bize yeni takvim verilmedi. Takvimin değiştiğini bakanlığa sorarak öğrendik. Dünkü toplantı için de bize bir davet gelmedi” dedi.

‘ERKEN BİTİRİLEMEZ’

Sürecin hızlandırılarak, kısaltılmasının tek amacının memurların eylemselliğinin engellenmesi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Görüşmeleri 28 Temmuz’a çekerken daha fazla zaman aralığı olacağı belirtilmişti. Takvim kısalıyorsa 28’inde başlamasının hiçbir anlamı yok. Sözleşme erken başlayabilir ancak erken bitirilemez. Ağustosun sonuna kadar süre var. Erken bitirilmesi yasaya aykırıdır” dedi.