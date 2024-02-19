Topraksız seradan 40 ton ihracat

Biotrend ile Maven Tarım ortaklığında Sivas’taki 54 bin metrekarelik topraksız alana kurulan cam seradaki ilk domatesler hasat edildi. İlk hasattan elde edilen 40 ton domatesler Sivera markasıyla Hollanda'ya ihraç edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:18
Topraksız seradan 40 ton ihracat
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Sürdürülebilir üretim yöntemleri her geçen gün çoğalırken şirketlerin bu alana ilgisi de her geçen güna rtıyor. Sanayinin yanı sıra tarımda da sürdürülebilir ve sağlıklı üretim için yatırımlarını artıran şirketlerden birisi de Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji oldu. Biotrend ile Maven Tarım ortaklığında Sivas’taki 54 bin metrekarelik topraksız  alana kurulan cam seradaki ilk domatesler hasat edildi. İlk hasattan elde edilen 40 ton domatesler Sivera markasıyla Hollanda'ya ihraç edildi.

Bu yatırımı 135 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Biotrend Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Nalçacıoğlu, "Bu yatırımın ilk hasadında 40 ton domates elde ettik. Bu domateslerin 11 tonunu yerli pazara ve paydaşlarımıza gönderdik. Geriye kalan 19 ton ile ilk ihracatımızı Hollanda’ya gerçekleştirdik. 2024 yılını 1500 ton ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi


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