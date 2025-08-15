Topuklamanın bedeli belli oldu: Çerçioğlu AKP'ye geçti, milyarlarca lira kazandı!

Karar yazarı İbrahim Kahveci, CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşine ait Jantsa şirketinin hisselerindeki artışın ardından son 3 günde 4 milyar 270 milyon lira değer kazandığını paylaştı.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Çerçioğlu’nun 13 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceğine dair ilk bilgiler ortaya çıktığında, Jantsa hisseleri günlük yaklaşık yüzde 6 artışla 23,68 TL seviyelerine yükselmişti. Bir önceki gün ise 22,32 TL’den kapanmıştı.

Başkanın AKP’ye katılmasıyla 14 Ağustos’ta şirket hisseleri tavan yaptı ve yaklaşık yüzde 10 artışla 25,84 TL’den günü kapattı. Bugün ise hisse tavan yaparak 28,42 TL’ye ulaştı.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Topuklayan Efe dedikleri @OZLEM_CERCIOGLU ailesi (aile şirketi) 'AK'lanma hareketi ile son 3 günde 4 milyar 270 milyon lira servet kazandılar. Jantsa 22,32 liradan 28,42'ye yükseldi. Her bir yüzde 10'luk yükseliş yaklaşık olarak servete 2 milyar lira değer artışı sağlıyor" ifadelerini kullandı.