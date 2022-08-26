Totalenergies, Rusya'daki ortaklığını bitirme kararı aldı

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:27

Rusya ile çeşitli ticari ilişkileri olduğu için bir süredir eleştirilen Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Novatek ile birlikte idare ettiği ortak girişimi Terneftegaz'daki hisselerini satma kararı aldı.

Şirket açıklamasında, "26 Ağustos 2022'de, TotalEnergies ve Novatek, TotalEnergies'in Terneftegaz'daki yüzde 49 hissesinin nihai alım satımı konusunda anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın Eylül 2022'de tamamlanması beklenmektedir" diye belirtti.