Toyota hidrojen yakıt hücreli lojistik ağıyla karbon salımını azaltıyor

Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 07:00

Toyota, yeni teknolojileri kullanarak karbon salımını azaltmaya devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, Hollandalı VDL Groep ile güçlerini birleştirerek Avrupa'da sıfır emisyonlu hidrojen teknolojisine sahip ağır ticari araçları kullanmaya başlayacak.

Kara yolu taşımacılığı sektöründe dekarbonizasyonu hızlandırmayı amaçlayan iş birliği, aynı zamanda Toyota Avrupa'nın 2040'a kadar tamamen karbon nötr olma hedefine de önemli katkılar sağlayacak.

İş birliği sayesinde lojistik rotalarda karbon azaltımı için büyük bir potansiyel görülüyor.

Hidrojen sistemlerinin daha düşük kütleye sahip olması, ağır ticari araçların daha fazla yük taşımasına imkan tanıyor. Bununla birlikte hidrojenin hızlı bir şekilde ikmalinin yapılması da taşımacılık için büyük avantaj sağlıyor. Dizel yakıt kadar hızlı doldurulabilen hidrojenin daha yoğun kullanımı ise sürdürülebilir altyapının olgunlaşmasına da katkı sağlayacak.

TOYOTA AVRUPA'NIN LOJİSTİK ROTALARINDA OLACAK

VDL Groep'un ilk yakıt hücreli ağır ticari aracı 2023 yaz aylarında yapılacak ve sayı kademeli olarak artırılarak sonbahardan itibaren Toyota Avrupa'nın lojistik rotalarında yerini alacak.

Avrupa hidrojen ekosisteminin büyümesinde önemli bir role sahip yakıt hücreli kamyonlar, aynı zamanda taşımacılık sektörünün karbondan arındırılmasını ve ekolojik enerji geçişini destekliyor.

Yakıt hücreli ağır ticari araçlar tarafından kullanılacak istasyonlar, diğer hidrojen araçlarını kapsayacak şekilde genişletilebilecek. Bu yeni proje, Toyota'nın hidrojen ekonomisine geçişi hızlandırmak amacıyla binek araçlar, hafif ticari araçlar, tekneler, trenler ve otobüsler de dahil olmak üzere çok sayıda partnerle hayata geçirdiği projelerden birisi olarak dikkati çekiyor.