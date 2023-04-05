Toyota, Rusya'daki tesisini devretti

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:00

Toyota, Rusya St. Petersburg’daki üretim tesisini Rusya’nın devlet kurumu NAMI’ye devretti. St. Petersburg’daki tesiste markanın Camry ve RAV4 modelleri üretiliyordu. Toyota, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından geçtiğimiz yıl birçok otomobil üreticisi gibi Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu.

Japon otomobil üreticisinin Rusya’da bulunan tesisinde yılda 100 bin adede kadar otomobil üretilebiliyordu. Rusya pazarına uygun olarak üretilen Camry ve RAV4 modellerinin üretildiği tesisin bulunduğu arazi de dahil olmak üzere bütün tesisin mülkiyeti Rusya’daki devlet kurumuna devredilecek. NAMI, Toyota’nın Rusya’daki otomobil fabrikasının yeni sahibi olacak.

YENİDEN ÜRETİM HEDEFİ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, devralınan tesisin bir an önce yeniden otomobil üretmeye başlaması için çalışıyor.

Rusya Ukrayna krizi doğrudan Rusya’nın otomotiv sektörünü vurdu. Rusya’da üretim yapan şirketler tesislerini kapattı ve faaliyet gösteren otomobil şirketleri Rusya pazarından çıkma kararı aldı. Faaliyeti durdurulan tesislerin bazıları ise Rusya’daki yerel şirketler ve kurumlar tarafından satın alınmaya devam ediyor. Bu sayede faaliyeti durmuş tesisler yeniden üretime geçebilecek.