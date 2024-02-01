TPAO'nun iki ildeki 4 sahasında kamulaştırma kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- 'Matrix gerçek ve bir simülasyonda yaşıyoruz...'
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- 'Kullanılmaktan bıkmadı...'
- 'Bedeli ve sonuçları çok ağır olur'