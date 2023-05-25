TPAO personel alımı şartları neler? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:44

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:44

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 450 personel alımı yapılacağını duyurdu. TPAO 450 personel alımına ilişkin ayrıntılar açıklandı. TPAO, Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşifleri sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

TPAO PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

2023 yılı içerisinde, Ankara’da bulunan Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatı olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175’i lisans, 275’i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacak.

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 450 personel alımı ilanı Türkiye İş Kurumu üzerinden 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.