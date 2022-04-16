TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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