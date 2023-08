Trabzon'da ulaşıma iki ayda yüzde 135 zam!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 22:56

Güncelleme: 14.08.2023 - 22:56

Özellikle seçimlerin ardından yüzde 100'ün üzerinde artış gösteren akaryakıt fiyatları ulaşımı da etkiledi. Birçok ilde ulaşımda fiyatlar artarken Trabzon'da 12 Haziran'ın ardından ikinci bir zam daha geldi.

En son 12 Haziran'da zamlanan ulaşım ücretleri bugün uygulanmaya başlanan yüzde 56'lık zamla 2 ayda toplamda yüzde 135 oranında artış gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre şehir içi ulaşımda dolmuşlarda en yakın mesafe ücretleri siviller için bilet 9 liradan 14 liraya, öğrenci için 5 lira 6 lira 50 kuruştan 10 liraya, belediye otobüslerinde ise sivil 6 lira 90 kuruştan 11 liraya, öğrenci 5 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa çıktı. Zamlı tarife bugün uygulanmaya başlandı.

Duvar'da yer alan habere göre, Trabzonlular ve dolmuşçular yaşanan zam dalgasına karşı koyamadıklarını söyledi. Dolmuşçular akaryakıt ve bakım maliyetlerinin artması sebebiyle aldıkları zammın sadece geçici bir süre kendilerine katkı sağladığını belirterek fiyatları sürekli yenilemek zorunda kaldıkları için müşterilerle karşı karşıya geldiklerini dile getirdi. Toplu taşımayı kullananlar ise zam dalgasının durmayacağını ve son seçimin sonucunu yaşadıklarını ifade etti.

'HER GÜN YENİ ZAM GELİYOR'

Kentte şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan İsmail Eyübler, yapılan zammın akaryakıt artışının durması halinde kendileri için yeterli olabileceğini belirtti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın duracak gibi görünmediğini belirten Eyübler, "Her gün yeni zam geliyor. Aldığımız zamlar işe yaramıyor. Dolmuşçuluk dibe vuruyor. Eski kazancımıza ulaşmamız için dolmuş fiyatının akaryakıt fiyatıyla aynı olması gerekir. Kazançla gider arasındaki fark çok açıldı. Eskiden dolmuş sahipleri 2 şoför çalıştırırdı, şimdi çoğunlukla herkes kendi aracını sürüyor. Şu anda şoför çalıştırmak lüks oldu" dedi.

Kentte yaşayanlar da zam furyasına oldukça tepkili. Her gün yeni zam haberine uyandıklarını belirtenler, sorumlu olarak 'iktidarı ve ona destek veren halkı' görüyor. Emekli Fikriye Bayraktar, 5 liralık artışı duyduğunda "Allah kahretsin" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: "Olan bize oluyor. Ben bir emekliyim. Bizim maaşımızı 1 yıldır artırmıyorlar. Bir evde 10 kişiye maaş veriyorlar, bize hiçbir şey vermiyorlar. Benim atalarım bu ülke için can vermiş. Ve biz bugüne geldik her gün zam, her gün zam... 5 lira zam olur mu? Bu ahlaksızlık. Asla affetmiyorum, yazıklar olsun."

'HEM CATANDAŞ HEM EMEKÇİLER KAYBEDİYOR'

Gidişatın iyi olmadığını düşünen Abdullah Aydın ise iktidarın krizin faturasını halka yüklediğini ifade etti. "Sağlık, ulaşım, eğitim hakkı gibi en temel haklarımıza vergiler biniyor, bu da bizlere zam olarak yansıyor" diyen Aydın, "Bu da bizlere zam olarak yansıyor. 2 sene öncesine kadar 14 liraya dolmuşa bineceğimizi düşünemezdik. Dolmuşçulara da kızamıyoruz, akaryakıta her gün zam geliyor, onlar da zam yapmak zorunda kalıyor. Bu şekilde hem vatandaş hem emekçiler kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.