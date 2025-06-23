Trabzonspor’dan SPK’ya suç duyurusu: Borsada manipülasyon iddiası!

Trabzonspor, son günlerde yaşanan olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin önemli bir adım attı. Kulüp, hisse senedi ve rüçhan kuponlarındaki sert düşüşlere neden olduğu iddia edilen kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) suç duyurusunda bulundu.

TRABZONSPOR HİSSE VE RÜÇHAN FİYATLARI DÜŞTÜ

Trabzonspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Sermaye azaltım/artırım süreçleriyle ilgili olarak, 19 Haziran 2025’te başlayan hak kullanımları ile birlikte 3.45 TL olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatı, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düşmüştür” denildi.

Kulüp, yapılan araştırmalar neticesinde bazı aracı kurumlar aracılığıyla organize şekilde gerçekleştirilen işlemlerin, piyasa düzenini bozduğunu ve yatırımcı mağduriyetine neden olduğunu ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur.”

YATIRIMCI HAKLARI İÇİN SÜREÇ TAKİPTE

Trabzonspor, manipülatif hareketlerin detaylarının tespiti ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sürecin kulüp tarafından titizlikle izleneceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Süreç tarafımızca titizlikle takip edikecek olup, yatırımcılarımızın haklarının korunması adına , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket edilecektir.”