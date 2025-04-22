Trafik cezalarına büyük zam geliyor: 'Trafik suçlarının cezaları düşük kaldı'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:11

AKP'nin hukukçuları ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni düzenleme taslağıyla birlikte trafik cezalarının artırılması ve bu yolla ihlallerin azaltılması hedefleniyor. Özellikle hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve sollama gibi kural ihlallerinden kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA TOPLANTI YAPILDI

Trafik ihlallerine yönelik cezaların artırılması konusunu ele almak üzere Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya AKP grup yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın toplantıda yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığı bilgisi verildi. Kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığı vurgulandı. Bunun yanı sıra 1.300 kazanın hatalı şerit değiştirmeden kalan kısmın ise hatalı dönüş hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

'TRAFİK SUÇLARININ CEZALARI ÇOK DÜŞÜK KALDI'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AKP kaynakları, “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa’dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye’de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor” ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLEME SUÇLARDA EK CEZA GELİYOR

Taslakta yer alan bir diğer düzenleme ise zincirleme trafik suçlarına yönelik olacak. AKP kurmayları, “Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak” şeklinde konuştu.