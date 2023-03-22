Trafik cezalarına yapılandırma geliyor: Son tarih açıklandı!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:12

Seçim öncesi bir yapılandırma açıklaması daha geldi. Vergi ve prim borçları ile trafik cezalarında yapılandırmada son tarih 31 Mayıs olarak açıklandı.



Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacağı, 4 bin 538 TL'lik borcun 1871 TL'ye ineceği kaydedildi.

31 MAYIS'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK!

31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkânından yararlanılması halinde ise, ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca, belirlenen katsayı eklenecek.

30 HAZİRAN'A KADAR PEŞİN ÖDENİRSE...

Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

BAZI ALACAKLAR SİLİNECEK

Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla, asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.