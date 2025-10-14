Trafik cezalarında büyük artış teklifi Meclis'te: İki gün üst üste zam yolda!

Trafik kazalarını önlemek amacıyla hazırlandığı belirtilen ancak bütçe açığını kapatma etkisi ağır basan trafik cezası düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta görüşülecek. Yeni teklif ile cezalarda ciddi artış öngörülüyor. Üstelik 1 Ocak 2026’da yeniden değerleme oranı ile cezalar bir kez daha yüzde 25 artacak.

HIZ CEZALARINDA TOLERANS KALMIYOR

Kanun teklifiyle hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin TL’ye kadar yükselecek. 31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek maddede ertesi gün yeniden değerleme oranı ile ceza 37 bin 500 TL olacak. Böylece 24 saat içinde ceza ciddi biçimde artacak. Teklifin 14. maddesi, hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezaları düzenliyor. Halen alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL. Teklif ile alt sınır 2 bin TL, üst sınır ise 30 bin TL’ye çıkıyor ve mevcut yüzde 10 tolerans kaldırılıyor.

HIZ LİMİTLERİNE GÖRE CEZALAR

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşanlara: 2 bin TL

2 bin TL 36-45 km/s aşanlara: 15 bin TL

15 bin TL 46-55 km/s aşanlara: 20 bin TL

20 bin TL 56-65 km/s aşanlara: 25 bin TL

25 bin TL 66 km/s ve üstü aşanlara: 30 bin TL

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşanlara: 2 bin TL

2 bin TL 31-40 km/s aşanlara: 12 bin TL

12 bin TL 41-50 km/s aşanlara: 15 bin TL

15 bin TL 51-60 km/s aşanlara: 20 bin TL

20 bin TL 61-70 km/s aşanlara: 25 bin TL

Cezalara ek olarak sürücü belgeleri 30-90 gün süreyle geri alınacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer tarafından TBMM’ye sunuldu.