Trafik sigortasında haziran tarifesi belli oldu: Ücretler İstanbul'da 18 bin lirayı aştı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını açıkladı. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin risk basamaklarına göre ödeyeceği sigorta bedelleri yeniden güncellendi.

İSTANBUL’DA TRAFİK SİGORTASI 18 BİN TL’Yİ AŞTI

SBM verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücünün dördüncü basamaktan sigorta yaptırması halinde ödemesi gereken tutar 18 bin 421 TL olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar ise tespit edilmesi halinde ceza ve trafikten men yaptırımıyla karşı karşıya kalabiliyor.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNE YENİ ZAM

Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında artış yapıldı.

İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan riskli sürücülerin prim tutarı 55 bin 262 TL’ye yükselirken, en düşük risk grubunda yer alan 8’inci basamaktaki sürücüler 9 bin 210 TL prim ödüyor.

Ankara’da sıfırıncı basamak için prim 53 bin 698 TL, 8’inci basamak için 8 bin 950 TL olarak açıklandı.

İzmir’de ise sıfırıncı basamak 52 bin 134 TL, 8’inci basamak 8 bin 689 TL seviyesinde belirlendi.

TİCARİ TAKSİ VE OTOBÜS SİGORTALARINDA YÜKSEK RAKAMLAR

Ticari araçlarda prim tutarları daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak trafik sigortası 154 bin 416 TL olurken, 8’inci basamak 25 bin 736 TL olarak kaydedildi.

Ankara’da en yüksek prim 150 bin 46 TL, İzmir’de ise 145 bin 676 TL seviyesine ulaştı.

Otobüslerde ise İstanbul’da 31 ve üzeri koltuklu araçlar için sıfırıncı basamak prim 379 bin 365 TL’ye çıktı. Aynı kategoride 8’inci basamak 63 bin 227 TL olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇLARA TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI

Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlara 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilebiliyor.

Trafik polisi uygulamalarında, sigorta poliçesini anında yaptıran sürücüler için bazı durumlarda ceza yerine yönlendirme yapılabildiği belirtiliyor.

Sigortasız araçların kazaya karışması halinde ise hem idari ceza hem de karşı tarafa verilen zararın sürücü tarafından karşılanması gerekiyor.

GECİKEN SİGORTADA EK MALİYET

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmayan sürücülere her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu ek maliyet oranı en fazla yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.