Trafik sigortasında şubat tarifesi belli oldu: Prim ödemeleri 50 bin TL'yi aştı!

Araç sahiplerinin her yıl yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında şubat ayına ilişkin azami prim tutarları duyuruldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, sürücülerin kaza geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde primler dikkat çekici seviyelere yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde trafik sigortası primleri arasındaki fark öne çıktı.

İSTANBUL’DA BASAMAK SİSTEMİNE GÖRE PRİMLER ARASINDA BÜYÜK FARK

Türkiye’nin en yoğun araç trafiğine sahip kenti İstanbul’da, 4. basamakta yer alan standart bir otomobil sahibi aracını trafiğe çıkarabilmek için en az 17 bin 59 TL ödemek durumunda. Sürücünün hasar geçmişine bağlı olarak risk profili değiştikçe trafik sigortası primi de katlanarak artıyor.

Buna göre İstanbul’da:

En Riskli Sürücü (0. Basamak): 51 bin 177 TL

51 bin 177 TL En Güvenli Sürücü (8. Basamak): 8 bin 530 TL

Başkent Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 TL, İzmir’de ise 8 bin 47 TL olarak belirlendi. Böylece üç büyük ilde de basamak sistemine bağlı prim farkları belirginleşti.

TİCARİ ARAÇLARDA SİGORTA MALİYETİ DAHA YÜKSEK

Ticari taşımacılık yapan araçlarda trafik sigortası yükü daha ağır bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle toplu taşıma ve taksi esnafı yeni tarifeyle birlikte yüksek primlerle karşı karşıya kaldı.

İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüs için 0. basamakta belirlenen sigorta primi 337 bin 829 TL’ye yükselerek listenin en üst sırasında yer aldı.

Taksilerde ise İstanbul’da en riskli sürücü grubunda prim 137 bin 510 TL olurken, en düşük taksi primi 22 bin 918 TL seviyesinde gerçekleşti.

SİGORTASIZ ARAÇLARA PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan ya da süresi dolduğu halde poliçesini yenilemeyen sürücülere yönelik yaptırımlar sürüyor. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araç sahiplerine 1.246 TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca sigorta eksikliği giderilene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.

Saha denetimlerinde trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere dijital kanallar üzerinden anında poliçe düzenleme imkânı tanıyabiliyor. Ancak poliçe yapılmaması halinde aracın trafikte seyretmesine izin verilmiyor.