Trafik sigortasında yeni dönem: 200 bin TL tasarruf sağlanabiliyor!

Trafik sigortası fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Sigorta şirketleri, işçilik ve maliyetlerin yükselmesi ile kaza oranlarındaki artışı zamların gerekçesi olarak gösteriyor. Öyle ki bazı araçlarda kasko poliçe ücretleri trafik sigortasından daha düşük hale geldi.

TRAFİK SİGORTASI 5 YILDA 10 KAT ARTTI

Ortalama bir binek otomobil için trafik sigortası fiyatları 8 bin TL’den başlıyor ve sürücü risk durumuna göre 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama ücret ise 15 bin ile 18 bin TL arasında değişiyor. Oysa 2020 yılında bu fiyatlar 400-600 TL seviyesinden başlayıp 2000 TL’ye kadar çıkıyordu. Son beş yılda trafik sigortasında 10 katın üzerinde artış gerçekleşmiş oldu.

GÜNCEL TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Hafif ticari araçlar: 15 bin TL – 60 bin TL

15 bin TL – 60 bin TL Minibüsler: 20 bin TL – 50 bin TL

20 bin TL – 50 bin TL Otobüsler: 50 bin TL – 270 bin TL

50 bin TL – 270 bin TL Kamyonlar: 25 bin TL – 100 bin TL

25 bin TL – 100 bin TL Ticari taksiler: 115 bin TL’ye kadar

Bu yüksek fiyatlar nedeniyle bazı sürücüler poliçe yaptırmaktan kaçınıyor. Kimileri araçlarını kullanmamayı tercih ederken kimileri ise sigortasız şekilde trafiğe çıkıyor.

SÜRÜCÜLERDEN ALTERNATİF YÖNTEMLER

İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz yaptığı açıklamada sürücülerin poliçe maliyetlerini düşürmek için farklı yollara başvurduğunu anlattı. Caymaz, “Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almak isteyenler sigorta ücretlerini de araştırıyor. Aile bireylerinden birkaç kişinin T.C. kimlik numarası gönderiliyor ve en risksiz kişinin üzerine araç alınıyor. Bu şekilde binek araçlarda 40 bin TL, ticari araçlarda ise 150-200 bin TL’ye kadar tasarruf edilebiliyor” dedi.

SİGORTASIZ ARAÇLAR ARTIYOR

Sigorta acente yetkilileri, poliçe fiyatlarındaki yükselişin sigortasız araç sayısını artırdığını belirtiyor. Yapılan açıklamalarda, “Sigorta şirketleri trafik poliçelerinden sürekli zarar ediyor. Bu yüzden fiyatlara zam yapılıyor. Öyle ki bazı araçların kaskosu trafik sigortasından ucuz hale geldi. Bu nedenle sigorta yaptıranların sayısında düşüş var” ifadeleri kullanıldı. Yetkililer ayrıca, sigortasız araç kullanımının hem riskli olduğunu hem de ağır cezaları bulunduğunu vurguluyor.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI MAKASI DARALDI

2020 yılında kasko, trafik sigortasının yaklaşık beş katı daha pahalıydı. Günümüzde ise ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası 10-15 bin TL seviyelerine çıkarken, aracın modeline göre 20-25 bin TL’ye kasko yaptırmak mümkün hale geldi. Bu durum fiyat makasının daraldığını gösteriyor.

POLİÇESİZ TRAFİKTE YAKALANANLAR

Bazı araç sahipleri poliçelerini polis çevirmesine kadar yaptırmıyor. Acente yetkilileri bu konuda, “Çevirme sırasında araç sahipleri acilen bizi arıyor ve poliçeyi kestiriyor. Polise de unuttuğunu söylüyor. Tabii bu durumda prim daha yüksek çıkıyor. Ancak birçok kişi çevirmeye yakalanmadığı sürece kendini kârlı görüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu yöntemle bineklerde 40 bin, ticari araçlarda 200 bin TL tasarruf sağlanabilirken, uygulamanın riskli ve hukuki sorun yaratabilecek bir önlem olduğu da vurgulandı.