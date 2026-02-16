Trafikte yeni dönem: Hasar işlemlerinde komisyoncu devri kapanıyor!

Trafik kazalarının ardından yürütülen hasar işlemlerinin sadeleştirilmesine yönelik yeni uygulama 1 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirilecek. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme, ilk aşamada pilot illerde devreye alınacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte tamir ve değer kaybı süreçlerinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.

PİLOT UYGULAMA İKİ İLDE BAŞLIYOR

Yeni sistem, 1 Nisan 2026’da Bursa ve Ordu’da uygulanmaya başlanacak. 1 Temmuz 2026’dan itibaren ise düzenlemenin Türkiye genelinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamasını esas alan pilot uygulama üç ay sürecek. Yetkili kurul, bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek ya da uygulanan ili değiştirebilecek.

KAZA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeye göre araç sahibi, kazanın ardından aracını yetkili ya da anlaşmalı servise veya herhangi bir kaporta-boyacıya götürdüğünde kaza belgeleri sisteme yüklenecek. Belgelerin sisteme eklenmesiyle birlikte eksper ataması otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Hasar başvurusu yalnızca araç sahibi tarafından yapılabilecek. Komisyoncu ya da aracı kişiler vekaletle işlem yapamayacak. Böylece uzun süredir tartışılan aracı sistem devre dışı bırakılmış olacak.

EKSPER ATAMASI VE ŞEFFAFLIK

Düzenleme kapsamında eksper talebi hem sigorta şirketi hem de araç sahibi tarafından yapılabilecek. Araç sahibi, talebi doğrultusunda otomatik atanan eksper üzerinden süreci izleyebilecek.

Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden kayıtlı eksperler sırayla görevlendirilecek ve hasar tespitini gerçekleştirecek. Bu uygulamayla atama sürecinde şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

HASAR TUTARINA GÖRE ZORUNLU EKSPER

Yeni sisteme göre hasar tutarı, trafik sigortasının maddi teminat limitinin onda birini aşarsa eksper atanması zorunlu olacak. 2026 yılı için maddi teminat tutarı 400 bin TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda 40 bin TL’nin üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu olacak. Daha düşük tutarlı hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi uzlaşma yoluna gidebilecek.

DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri değer kaybı ödemeleri oldu. Yeni sistemle birlikte değer kaybı tazminatı, hasar ekspertizi sırasında hesaplanarak doğrudan hasar dosyasına eklenecek.

Örneğin araçta 100 bin TL hasar oluşması ve eksperin 30 bin TL değer kaybı belirlemesi halinde, bu tutar hasar ödemesiyle birlikte araç sahibine peşin olarak ödenecek. Böylece ayrı başvuru ya da dava sürecine gerek kalmayacak.

KOMİSYON VE VEKALET DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kazaların ardından araç sahiplerine ulaşıp yüksek tutarda değer kaybı alacaklarını öne süren ve vekalet karşılığında komisyon talep eden aracı yapıların da önü kesilecek. Yeni uygulamayla birlikte mağdurdan vekalet ya da komisyon adı altında ücret talep edilemeyecek. Eksper raporu için de araç sahibinden ek bir hizmet bedeli alınmayacak.

RAPORA İTİRAZ HAKKI

Hazırlanan eksper raporuna hem sigorta şirketi hem de araç sahibi itiraz edebilecek. İtiraz süresi raporun düzenlenmesinden itibaren üç iş günü olarak belirlendi.

İtiraz durumunda yeni bir eksper atanacak. Ancak bu durumda yeni eksperin ücretini itiraz eden taraf karşılayacak.

Yeni düzenlemeyle trafik kazası sonrası hasar ve değer kaybı ödemelerinde daha hızlı, şeffaf ve aracısız bir yapıya geçilmesi hedefleniyor. Araç sahiplerinin hak ettikleri tutara gecikmeden ve peşin şekilde ulaşması amaçlanıyor.