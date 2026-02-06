Trafikte yeni dönem: O kuralların ihlaline ağır cezalar yolda!

Trafik cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifine, araçlarda kış lastiği kullanımı ile yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi. Yeni Trafik Kanunu teklifinde, farklı araç türleri ve sürücüler için uygulanacak cezalara ilişkin ayrıntılar yer aldı.

YAYA YOLLARINDA ARAÇ KULLANIMINA CEZA

Yeni düzenlemeye göre, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin TL idari para cezası uygulanacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamına alınacak.

Bu çerçevede; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araç kapasitesinin üzerinde yük taşınması ve elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması yasaklanıyor. Ayrıca bu araçların otoyol, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometrenin üzerindeki karayollarında kullanılması da engellenecek.

SKUTER İŞLETMECİLİĞİNDE YETKİ ŞARTI

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.

KIŞ ŞARTLARINDA ZİNCİR ZORUNLULUĞU

Teklife eklenen bir diğer önergeyle, karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin kar zinciri bulundurmaları, kullanmaları ve zinciri kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu hale getiriliyor. Bu yükümlülüklere uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası kesilecek.

TRAFİĞİ ENGELLEYENE DAHA AĞIR CEZA

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmadığı için trafik akışını engelleyen kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine ise 24 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte belirleneceği ifade edildi.