Trafikten milyarlarca TL gelecek: Yurttaşa ceza yağacak

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:45

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:45

Gelecek yıl para cezalarından bütçeye milyarlarca lira gelecek. Bütçe teklifine göre, para cezalarından beklenen gelir 261.7 milyar TL.

Trafik para cezalarından 67.8 milyar TL gelir hedefleniyor. Vergi cezalarından beklenen gelir de 141.8 milyar TL. Taşınmazların satışlarından 11.2 milyar TL gelir hedefleniyor.

Lojman satış gelirleri 411.1 milyon TL, arazi satış gelirleri 6.1 milyar TL, 2/B taşınmazlarının satışından 2.6 milyar TL gelir bekleniyor.

Bu arada bütçede 319.8 milyar TL faiz geliri hedefleniyor. Mal satış gelirlerinden 44.1 milyar TL gelir bekleniyor. Taşınmaz satışlarından beklenen gelir ise 11.2 milyar TL.