AKP’li belediyenin ‘gizli’ ek bütçesine Cumhuriyet ulaştı: Kamu arsası yandaşa kaynak oldu!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:13

Adrese teslim kamu ihaleleri ve arsa satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde ek bütçe tartışmaları sürüyor. Belediye geçen günlerde Meclis’te ek bütçe kararı aldı. Ancak söz konusu bütçenin ayrıntıları gizli tutuldu. Belediye'nin 'gizli' ek bütçe kararı eleştirilere neden oldu. AKP'li belediyenin İlçe Belediye Meclisi’nde açıklanmadığı 'gizli' bütçenin ayrıntıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde belli oldu.

Ek bütçenin ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. Belediyenin yılın bitimine iki ay kala 1 milyar 998 milyon 120 bin TL ek bütçe istediği öğrenildi.

Ek bütçenin bütçenin 1 milyar TL'lik kısmının arsa satışından elde edileceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu bütçenin büyük bir çoğunluğu da yine müteahhitlik hizmetlerine ve araç kiralama işine harcanacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

BÜTÇE YETMEDİ!

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, "Başakşehir Belediye Başkanlığı ekim ayı Meclis toplantısında yaptığı ek bütçeyi hem kendi Meclis üyelerinden hem muhalefet Meclis üyelerinden hem de Başakşehirli komşularımızdan gizleyerek oy çokluğuyla geçirdi. Bütçenin onaylanabilmesi için İBB Meclisi'nde bu bütçenin ayrıntılarını açıklamak zorunda kaldılar. Şimdi görüyoruz ki yılın bitimine iki ay kala yaklaşık 2 milyar TL gibi devasa bütçeyi kasasına eklemek gibi bir düşünceleri var. Bu bütçenin nereden sağlanacağına baktığımızda ise Başakşehirli yurttaşların geleceği olan arsa satışlarından elde edileceği belirtiliyor. Nereye harcanacağına baktığımızda ise kaynaklar yine yandaş müteahhitlere aktarılacağını görüyoruz. Şimdi Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na soruyoruz. Sekiz ay önce alınan 5 milyar 450 milyon TL'lik bütçe, bakanlıktan alınan 45 milyon TL'lik hibe desteği, yine 11 milyon TL'lik hibe ve faiz yükü getiren banka borçlanmaları yetmemiş gibi neden her ay için 1 milyar TL'lik ek bütçe alınıyor? Bu ekonomik krizde satılan bir şeyi ertesi gün aynı fiyata alamazken siz kimin arsasını haraç mezat satıyorsunuz? Satılan arsaların parasıyla yurttaşa ne gibi bir proje hazırlayacaksınız?" dedi. Denetimlerin yetersiz olduğunu ifade eden Kayabaşı, kamuda tasarruf kapsamında yurttaştan kısılırken belediyenin bu tasarruf tedbirlerine uymadığını söyledi. Kayabaşı, belediyenin Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olduğunu ve bu borçların ödenmemiş olmasına karşın müteahhitlere peşin ödeme yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.