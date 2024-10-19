Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 130.1 milyar TL olarak belirlendi

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

TBMM’ye sunulan 2025 Bütçe Teklifi’ne göre, gelecek yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüt limiti 5 milyar dolar olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yılki bütçesi 16.9 milyar TL olacak. 2026 yılında da 19.1 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yıl personel giderleri 2.7 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 9.8 milyar TL olacak.

Diyanet gelecek yılda devasa bütçesi ile yine birçok bakanlığı geride bırakıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 bütçesi, 130.1 milyar TL olarak belirlendi. Devasa bütçesi ile Diyanet; içişleri, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji ile ticaret olmak üzere toplam 6 bakanlığı geride bıraktı.

2 YILDA 45 MİLYAR ARTACAK

Diyanet’in geride bıraktığı bakanlıkların bütçeleri de şöyle: İçişleri Bakanlığı 96.4 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı 39.1 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45.3 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 53.2 milyar TL, Ticaret Bakanlığı 56.2 milyar TL.

Diyanet’in bütçesinin 2026’da 153.5 milyar TL’ye, 2027’de de 175.4 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. Bütçede din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için de 127.2 milyar TL bütçe ayrıldı. 2027’de 171.4 milyar TL’ye çıkacak. Diğer bazı bakanlık ve kurumların bütçeleri de şöyle: Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 623.8 milyar TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi 6.5 trilyon TL.

Hazine ve Maliye’nin ardından en fazla bütçe ayrılan bakanlık 1.4 trilyon TL ile Milli Eğitim Bakanlığı...

TEMİZLİĞE PARA YOK

Bütçe büyüklüğüne karşın Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki temizlik faaliyetlerini bile gerçekleştirememesi dikkat çekiyor. Okullarda ücretsiz yemek uygulaması da yıllardır tam olarak uygulanamıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 1.1 trilyon TL olarak belirlendi. Buna karşın yurttaş devlet hastanelerinden randevu alamazken tetkikler için aylar sonraya sıra veriliyor.

Zorda kalan yurttaş özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Teklife göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na 3.1 milyar TL, İletişim Başkanlığı’na 6.1 milyar TL bütçe ayrıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 219.2 milyar TL, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 479.2 milyar TL bütçe öngörüldü.

DİYANET GÜVENİLMEYEN İKİNCİ KURUM



Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” sorusuna yanıt aradı. Ankette katılanların verdiği yanıtla yüzde 25.1 oranla en güvenilmeyen kurum siyasi partiler oldu. Yurttaşın en güvenmediği ikinci kurum da yüzde 18.8’lik oranla Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Diyanet’in ardından güvenilmeyen kurumlar şöyle sıralandı: Yüzde 18.4 yargı kurumları, yüzde 14.3 hükümet, yüzde 8.7 TÜİK, yüzde 7.2 muhalefet, yüzde 4.9 Meclis ve yüzde 2.1 RTÜK.

