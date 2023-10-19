Trakya'da kuraklık! Ayçiçek yağı fiyatlarına zam yolda

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:27

Edirne'de bu yıl 1 milyon 210 bin, Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin, Kırklareli'nde ise 1 milyon 100 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı, bölgede hasat tamamlandı.

Trakya çiftçisi bu yıl verim ve kalite açısından son dönemlerin en düşük üretim sezonlarından birini yaşadı. Bölgede kışın başlayan, yaz aylarında da süren kuraklık ve aşırı sıcaklar verimi olumsuz etkiledi. Bu durum artan ayçiçek yağı fiyatları için alarm verirken, fiyat artışlarının süreceği anlamına geliyor.

Verim kaybı bölgesel olarak değişmekle birlikte yüzde 25 ila yüzde 75 arasında değişti. Bazı tarlalarda bitkinin gelişememesinden dolayı hasat dahi yapılamadı.

"KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği üreticisinin bu yıl kötü bir sezon geçirdiğini söyledi.

Hava şartlarının üretimi etkilediğini anlatan Arabacı, erken ekim yapılan yerlerde verimin maliyeti kurtardığını ancak geç ekim yapılan arazilerde düşük kaldığını ifade etti.