Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz” denildi.

(DHA)
14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:21
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması
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Online alışveriş platformu Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“- Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz.

- Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.”


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