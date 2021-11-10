TRT payının kalkması, 100 TL’lik faturaya sadece 1.65 TL olarak yansıyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Elektrikte hızla artan fiyatlar tepki çekince hükümet, çareyi elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırmakta buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararın etkisi ise son derece sınırlı kalıyor ve 100 TL’lik faturada indirim sadece 1.65 TL oluyor. Yurttaşa rahatlama sağlayabilmesi için bunların yanı sıra yüzde 18 oranındaki KDV’nin ya sıfırlanması ya da yüzde 1’e indirilmesi gerekiyor.

Faturalardaki yüzde 2 oranındaki TRT payının kaldırılması uzun yıllardır talep ediliyor. Ancak iktidar şimdiye kadar adım atmamıştı. Dün kabine toplantısının ardından hem TRT payının hem de enerji fonunun kaldırıldığı açıklandı.

Ancak bu iki pay faturalarda çok küçük bir tutara denk geliyor. 100 TL’lik bir faturada 1.65 TL. Vergi ve fon kesintileri içerisinde en büyük pay yüzde 18 oranıyla KDV’de.

‘ASIL KALEM KDV’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, sadece TRT payı ile enerji fonu kesintisinden vazgeçilmesinin aboneler üzerinde çok fazla getirisi olmayacağına dikkat çekti. Sakarya, şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar 100 TL ödeyen bir abone bu kesintilerden vazgeçilmesi halinde 1 lira 65 kuruş tasarrufla 98.35 TL ödemiş olacak. Burada asıl belirleyici olan KDV. Özellikle meskenlerde KDV’nin kaldırılmasını ya da yasal zorunluluk söz konusu ise yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz.”

Tüketicide asıl rahatlık yaratacak kalemin KDV olduğuna vurgu yapan Sakarya’nın değerlendirmesi şöyle:

“Çünkü tutarı 100 TL olan bir faturada enerji fonunun payı 0.36 TL, TRT’nin payı da 1.04 TL. Aynı faturada KDV tutarı 15.25 TL. Asıl yapılması gereken meskenlerde KDV’nin sıfırlanması ya da yüzde 1 gibi cüzi bir rakama düşürülmesidir. Tarımsal sulamada da çiftçinin desteklenmesi için KDV yüzde 5’e düşürülebilir. Eğer mümkünse burada da sıfırlansın. Bu haliyle tarımsal sulama aboneleri için indirim 100 TL’lik faturada 1.9 TL ile sınırlı kalıyor. Bu arada faturalarda yer alan yüzde 5 oranındaki belediye katkısı da yeniden değerlendirilebilir. Ancak bu yapılırken belediyelerin verdiği hizmetleri de göz ardı etmemek lazım.”

‘YURTTAŞ İÇİN KÜÇÜK, TRT İÇİN BÜYÜK’



Tüketim bedeli üzerinden yüzde 2 oranında kesilen TRT payı kurum gelirleri içerisinde büyük yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu İşletmeleri Raporu’na göre TRT, geçen yıl buradan 1.2 milyar TL gelir elde etti. Buna karşın TRT’nin ilan ve reklam geliri ise 283 milyon TL’de kaldı. Raporun TRT’ye ilişkin bölümünde, “2020’de 2.6 milyar TL bandrol geliri, 1.2 milyar TL enerji payı geliri, 283 milyon TL ilan ve reklam geliri elde edilmiştir. Toplam brüt satışı 4.2 milyar TL, satışların maliyeti 2 milyar TL, faaliyet giderleri ise 1.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup kurum, 2020 yılını 497 milyon TL kâr ile kapatmıştır” deniliyor.

