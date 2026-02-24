Trump döneminde ödenen vergilerin iadesini istiyor: Dev markadan tarihi dava!

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump döneminde belirli ithalat kalemlerine uygulanan ek gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu. Kararda, yürütme yetkisinin sınırlarına dikkat çekilerek söz konusu tarifelerin yeterli yasal dayanağa sahip olmadığı vurgulandı.

Mahkeme, ek gümrük vergilerinin iptaline karar verdi ancak bugüne kadar tahsil edilen tutarların iadesine ilişkin yöntemi alt mahkemelerin değerlendirmesine bıraktı. Bu yaklaşım, şirketlerin bireysel dava açarak hak talebinde bulunmasının önünü açtı.

İLK BAŞVURU FEDEX’TEN GELDİ

FedEx, New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde açtığı davada, iptal edilen tarifeler kapsamında ödediği tüm vergilerin eksiksiz şekilde iadesini talep etti.

Şirket başvurusunda, hukuka aykırı olduğu tespit edilen tarifeler nedeniyle ciddi bir mali yük oluştuğunu savundu. Talep edilen toplam tutar açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri, söz konusu vergilerin yüksek hacimli ithalat yapan şirketler açısından önemli maliyetler doğurduğunu belirtiyor.

KARARIN EKONOMİK ETKİSİ GENİŞ OLABİLİR

Uzmanlar, iptal kararının yalnızca FedEx’i değil, aynı dönemde benzer tarifelere tabi tutulan çok sayıda küresel şirketi de ilgilendirdiğine dikkat çekiyor. FedEx’in açtığı dava, emsal oluşturabilecek bir adım olarak görülüyor ve benzer iade başvurularının artabileceği değerlendiriliyor.

Mahkemelerin geri ödeme yönünde karar vermesi halinde, ABD hazinesinden milyarlarca dolarlık bir iade süreci gündeme gelebilir. Bu durum, kararı hukuki boyutunun yanı sıra mali ve siyasi açıdan da kritik bir noktaya taşıyor.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yüksek Mahkeme iptal kararını vermiş olsa da, iade süreci kendiliğinden başlamıyor. Şirketlerin ayrı ayrı dava açarak hak talebinde bulunması gerekiyor.

FedEx’in yaptığı başvuru, bu çerçevede atılan ilk somut adım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde diğer büyük ithalatçı şirketlerin de benzer davalar açması bekleniyor. Sürecin aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor.